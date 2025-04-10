Врач Ханмирзоева: женское либидо может меняться в зависимости от фазы Луны

Интерес к влиянию лунного цикла на жизнь человека вызывает много дискуссий, хотя клинических доказательств этому пока нет. Тем не менее Луна действительно имеет определенные связи с женским организмом, рассказала гинеколог Сабина Ханмирзоева в беседе с Life.ru .

По словам врача, продолжительность менструального цикла женщин (28–29 дней) совпадает с длиной лунного месяца, что, вероятно, не является случайностью. Некоторые представительницы прекрасного пола замечают изменения в своем либидо, уровне энергии и общем самочувствии в зависимости от фаз Луны.

«Например, пик может отмечаться на полнолуние, тогда как во время новолуния они могут чувствовать себя более уставшими и подавленными», — пояснила эксперт.

Ханмирзоева подчеркнула важность индивидуальных особенностей каждой женщины. Влияние Луны на разных людей может сильно варьироваться, и не всем подходит строгое планирование активности согласно лунному календарю.