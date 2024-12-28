Она подчеркнула, что ключевой этап подготовительной стадии — это прохождение медицинского обследования. Будущим родителям необходимо посетить терапевта и гинеколога, а также проконсультироваться с узкопрофильными специалистами, если у одного из партнеров имеются хронические болезни или генетическая предрасположенность к заболеваниям.

Ханмирзоева также акцентировала внимание на важности изменения образа жизни перед зачатием. Это включает переход на сбалансированное питание, регулярную физическую активность, избавление от вредных привычек и управление уровнем стресса. В этот период врачи часто рекомендуют начать прием фолиевой кислоты и витаминов, что может помочь снизить риски врожденных аномалий у будущего ребенка.