Врач Хан посоветовала не садиться рядом с дефлекторами кондиционера в транспорте

Кондиционеры в общественном транспорте облегчают жизнь в жару, но они могут представлять опасность для здоровья. Врач-методист Светлана Хан рассказала «Краснодарским известиям» о потенциальных рисках.

Специалист объяснила, что направленный на разгоряченного человека поток холодного воздуха может вызвать миозит, ангину или острую респираторную инфекцию.

«Садитесь подальше от дефлекторов, в жаркую погоду не снимайте легкий шарф или платок — шея и плечи должны быть защищены», — отметила врач.

По ее словам, резкий перепад температур особенно опасен для людей с хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей.