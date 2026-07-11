Врач Хан посоветовал начинать утро со стакана воды и прогулки на свежем воздухе

Врач общей практики Амир Хан рассказал о полезных утренних привычках. Об этом сообщил Infox.ru со ссылкой на Daily Mirror.

По словам специалиста, начинать день стоит со стакана воды — это помогает восполнить потерю жидкости во время сна. Также полезно проводить на улице минимум 10-20 минут, чтобы зарядиться солнечной энергией и синхронизировать биологические ритмы.

Хан рекомендовал ходить босиком по траве — это активизирует нервные окончания в стопах и способствует расслаблению. Кроме того, он посоветовал слушать звуки природы, что помогает снизить уровень стресса и поднять настроение. Эффективнее всего это может действовать в сочетании с медитацией или легкой гимнастикой.