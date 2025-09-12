Врач Хан Хунлей предупредил о рисках процедуры по чистке ушей

Чистка ушей, популярная в китайской культуре, может представлять серьезные риски для здоровья, несмотря на ощущение расслабления и комфорта. Об этом сообщил отоларинголог Хан Хунлей в эфире CCTV .

Врач предупредил о возможных инфекциях и воспалениях ушного канала из-за нестерильных инструментов. При процедуре существует вероятность повредить наружный слуховой проход.

По словам медика, частое удаление ушного воска увеличивает риск попадания бактерий и грибков в ухо. Чистку ушей стоит ограничить до одного раза в три месяца и проводить ее только в проверенных клиниках, добавили «Известия».