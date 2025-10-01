Врач Хамхоева призвала не давать школьникам острую, копченую, жареную пищу в больших количествах

Рацион школьника имеет большое значение, особенно когда речь идет о перекусах в школе. Врач-гастроэнтеролог Консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова Стелла Хамхоева поделилась с KP.RU своими рекомендациями относительно того, какие продукты лучше исключить из детского рациона в школе.

Врач подчеркнула, что не следует давать детям острую, копченую, жареную и жирную пищу в больших количествах. Завтрак и обед должны обеспечивать не менее 60% суточной энергетической ценности.

Фрукты, сухофрукты, орехи, цельнозерновые хлебцы и злаковые батончики являются отличным выбором для перекуса. Они компактны, сохраняют свежесть в течение дня и обеспечивают необходимый заряд энергии.

Следует избегать сладостей, газированных напитков, колбас, сосисок и фастфуда, так как эти продукты не способствуют росту и развитию ребенка, а могут вызвать упадок сил и раздражительность.

Стелла Хамхоева рекомендовала организовывать питание таким образом, чтобы ребенок ел не менее четырех раз в день. Это поможет ему оставаться энергичным на протяжении всего учебного дня.