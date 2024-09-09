Врач Хамхоева: не стоит давать ребенку с собой в школу никакие сладости

В ланч-бокс школьника не стоит добавлять шоколад, конфеты, печенье, зефир, мармелад. Сладости не содержат полезных веществ, зато обладают большим количеством сахара и высокой калорийностью, рассказала врач-гастроэнтеролог Стелла Хамхоева в беседе с RT.
По словам специалиста, такие продукты вызывают всплеск энергии и такой же быстрый ее спад, из-за этого дети начинают чувствовать себя уставшими и разбитыми. Также не стоит давать ребенку с собой лимонады и пакетированные соки, они только усилят жажду.
В ланч-боксе должен быть плотный и питательный перекус. Например, полезными будут сэндвичи с нежирным мясом, куриным яйцом и свежими овощами. На десерт можно положить снеки из сушеных ягод, отметила Хамхоева.
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