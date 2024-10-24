Врач Халлик: кишечные инфекции и гельминты могут подстерегать ребенка в песочнице

Иммунолог Астерий Халлик рассказал об опасностях, которые таит в себе обычная детская песочница. На общедоступную площадку нередко попадают посторонние предметы, напомнил эксперт в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По его словам, в таких местах встречаются ржавые гвозди, фекалии животных и мусор. Все перечисленное может служить источником различных инфекций, в том числе кишечных. Кроме того, в песочницах ребенка подстерегают гельминты и другие паразиты, отметил врач.

После игр с песком, добавил Халлик, необходимо вымыть руки в проточной воде. Данный способ более эффективен, чем использование влажных салфеток и антисептиков.

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