Врач Хакимова рассказала о способности куриного бульона снимать воспаление

Терапевт Анна Хакимова поделилась с « Газетой.ru » информацией о пользе куриного бульона при простуде.

По словам врача, блюдо помогает бороться с обезвоживанием и содержит легкоусвояемый белок, витамины и вещества, разжижающие мокроту и снижающие воспаление.

«Бульон содержит <…> аминокислоты, витамины (особенно группы B), железо и минералы, необходимые для иммунной системы. Из аминокислот организм создает защитные вещества иммуноглобулины», — отметила специалист.

Для повышения пользы Хакимова рекомендовала добавлять в суп овощи, такие как морковь, лук, сельдерей и перец. Они богаты антиоксидантами и пребиотиками, поддерживающими микрофлору кишечника.

Как пояснила эксперт, максимально полезен тот бульон, который сварен из целой курицы, выращенной на вольном выгуле. Именно ее мясо богато важным веществом — карнозином.