Врач Хакимова рассказала о способности куриного бульона снимать воспаление
Терапевт Анна Хакимова поделилась с «Газетой.ru» информацией о пользе куриного бульона при простуде.
По словам врача, блюдо помогает бороться с обезвоживанием и содержит легкоусвояемый белок, витамины и вещества, разжижающие мокроту и снижающие воспаление.
«Бульон содержит <…> аминокислоты, витамины (особенно группы B), железо и минералы, необходимые для иммунной системы. Из аминокислот организм создает защитные вещества иммуноглобулины», — отметила специалист.
Для повышения пользы Хакимова рекомендовала добавлять в суп овощи, такие как морковь, лук, сельдерей и перец. Они богаты антиоксидантами и пребиотиками, поддерживающими микрофлору кишечника.
Как пояснила эксперт, максимально полезен тот бульон, который сварен из целой курицы, выращенной на вольном выгуле. Именно ее мясо богато важным веществом — карнозином.