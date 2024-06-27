Врач Хакимова: диета с овощами разных цветов снизит риск диабета, рака и болезней сердца

Диета, при которой необходимо употреблять плоды всех цветов, способна снизить риски развития рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказала врач-терапевт Анна Хакимова в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, овощи и фрукты разных цветов имеют разные полезные свойства. Так, красные и розовые растения содержат антиоксидант ликопин, способный улучшить здоровье сердца. Темно-зеленые салаты богаты лютеином, который отлично борется с воспалениями.

С каждым приемом пищи врач посоветовала съедать хотя бы один свежий фрукт или овощ, сообщило Ura.ru.

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