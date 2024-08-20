Врач Хайкина: злаковые батончики и рисовые хлебцы не стоит есть при похудении

Даже «безобидные» продукты, которые находятся в отделе здорового питания, способны помешать прогрессу в похудении. Об этом рассказала эндокринолог Дарья Хайкина в беседе с Life.

По ее словам, при попытке скинуть лишний вес стоит отказаться от рисовых хлебцев. Они быстро расщепляются в организме, вызывая резкий скачок сахара. Как результат — быстрое возвращение чувства голода, которое приводит к перееданию.

Врач также посоветовала худеющим убрать из рациона злаковые батончики. Многие из них содержат сахар, сиропы и консерванты.

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