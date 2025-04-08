Врач Хайкина сравнила зависимость от соли с никотиновой и кокаиновой

Натрий в составе соли помогает организму поддерживать водно-солевой баланс, передавать нервные импульсы и обеспечивает нормальную работу мышц. Однако приправа способна вызывать привыкание. Об этом рассказала эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина в беседе с « Газетой.ru ».

По словам врача, в ходе исследований было выявлено, что потребление соли может спровоцировать зависимость, подобную никотиновой или кокаиновой.

«Люди, долго сидящие на бессолевой диете, описывали соленую пищу как „необычайно вкусную“», — заявила медик.

Как пояснила специалист, при поедании соленой пищи активируется дофаминовая система мозга — та же, что включается при употреблении сахара, секса или игр. Из-за приятных эмоций формируется поведенческий паттерн, где еда приравнивается радости.