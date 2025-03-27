Врач Хайкина: рекомендации о необходимости выпивать 2 литра воды в день устарели

Эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина поделилась с «Газетой.Ru» информацией о потребностях в воде и норме ее потребления.

Она подчеркнула, что универсальные рекомендации о необходимости выпивать два литра воды в день устарели и не соответствуют современным научным представлениям. Вместо этого, потребности в воде следует определять индивидуально, исходя из множества факторов, включая рост, вес, климат, физическую активность, питание и общее состояние здоровья, написали «Известия».

Ранее использовалась формула, согласно которой на каждый килограмм массы тела приходилось 30-40 миллилитров воды, что означало, что человек весом 70 килограммов должен был выпивать 2,1-2,8 литра жидкости. Однако Хайкина отметила, что эта формула не учитывает индивидуальные особенности и не применима ко всем категориям населения.