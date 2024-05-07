Врач Хайкина рассказала, что у многих детей встречается непереносимость лактозы | 360°

Здоровье 07 мая 2024, 13:21 Врач Хайкина рассказала, что у многих детей встречается непереносимость лактозы

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Детский врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что молоко является хорошим источником кальция, однако не стоит забывать, что многие дети имеют непереносимость лактозы, которая содержится в продукте.

Кроме того, молоко считается достаточно калорийным продуктом, а его частое употребление может привести к набору веса.

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Медик также призвала родителей не кормить детей сухими завтраками и быстрорастворимыми хлопьями. Такие продукты, по ее словам, содержат много сахара. Хорошей альтернативой станет завтрак, богатый белками и клетчаткой, например, овсянка с фруктами и ягодами.