Врач Хайкина предупредила о способности ромашки вызывать головную боль

Самостоятельное лечение травяными средствами может представлять опасность для здоровья, заявила эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина в беседе с « Газетой.ru ».

Специалист обратила внимание на пять наиболее популярных трав, которые способны нанести вред организму при регулярном приеме без контроля медика. Наиболее опасной эксперт назвала ромашку. Она может вызвать аллергию, замедлить свертываемость крови, привести к головной боли и сонливости.

По словам врача, на втором месте — зверобой, популярный как антидепрессивное средство, но способный нейтрализовать действие медикаментов, включая препараты для сердца. Кроме того, растение повышает чувствительность кожи к ультрафиолету.

Далее в списке следуют солодковый корень, мята и шалфей, особенно противопоказанный беременным, так как высокие дозировки порой стимулируют маточные сокращения, добавили «Известия».