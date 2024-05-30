Врач Хайкина: хронические заболевания могут стать причиной задержки полового развития у детей

Причинами отсутствия начала полового созревания в ожидаемом возрасте нередко становятся хронические заболевания, нарушения питания или генетические факторы. Об этом рассказала детский эндокринолог Дарья Хайкина в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, родители в первую очередь должны обратить внимание на замедление роста и отсутствие изменений в физическом развитии. При этом, если ребенок значительно выше своих сверстников, его также необходимо показать эндокринологу, сообщил сайт kp.ru.

Проблемы очень важно решать вовремя, поскольку задержка или преждевременное половое развитие могут спровоцировать у детей психологические расстройства и нарушения репродуктивной функции, отметила Хайкина.