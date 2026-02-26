Врач Хачирова предупредила, что у женщин инфаркт может маскироваться под ОРВИ

Инфаркт миокарда гораздо тяжелее переносят женщины, а риск смерти при первом приступе у них почти вдвое выше, чем у мужчин. Об этом «Абзацу» рассказала доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней Пироговского университета Эльвира Хачирова.

По словам эксперта, главная опасность — стертая клиническая картина. Если у мужчин приступ проявляется классической «кинжальной» болью, то у женщин симптомы часто маскируются под обычную усталость или ОРВИ.

«Боль может возникать не в сердце, а в спине, шее, челюсти, плечах или в области живота. Часто вообще может сопровождаться симптомами, похожими на проявления ОРВИ», — отметила врач.

Также у женщин инфаркт может проявляться такими нетипичными признаками, как одышка и затрудненное дыхание, тошнота, рвота, изжога, дискомфорт в животе, головокружение, предобморочное состояние или потеря сознания.