Врач Хачирова посоветовала диету с низким содержанием соли при высоком давлении

Гипертония является одним из наиболее распространенных сердечно-сосудистых заболеваний, особенно среди людей старше 40 лет. Контролировать артериальное давление можно не только медикаментозными средствами. Об этом рассказала кардиолог Асият Хачирова в беседе с Lenta.ru .

Специалист подчеркнула, что лечение впервые диагностированной артериальной гипертензии должно начинаться с изменения образа жизни пациента. Прежде всего, необходимо придерживаться диеты с пониженным содержанием поваренной соли, добавил сайт KP.RU.

«Среднестатистический россиянин потребляет девять граммов соли в сутки, что значительно превышает безопасную норму в пять граммов», — отметила врач.

По словам медика, важным аспектом терапии, особенно при наличии избыточного веса или ожирения, является снижение первоначального веса на 10%. Согласно международным рекомендациям, пациентам также следует уделять не менее 150 минут в неделю умеренной физической активности.