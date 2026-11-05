Врач Хачирова назвала отсутствие движения самой вредной привычкой для сердца

Отсутствие физической активности наносит сердцу больше вреда, чем другие привычки. Об этом сообщила врач Эльвира Хачирова в беседе с «Лентой.ру» .

По словам специалиста, многие заболевания органа можно предотвратить без радикальных мер. Самой полезной и доступной нагрузкой врач назвала ходьбу: ежедневная прогулка в среднем темпе на 30–40 минут снижает артериальное давление, улучшает эластичность сосудов и помогает контролировать вес, пишет НСН.

Такой вариант она назвала самым недооцененным видом кардионагрузки. Также к полезным для сердца привычкам врач отнесла отказ от лифта в пользу лестницы.

Ранее кардиолог раскрыл, как еще можно снизить риски болезней сердца.