Врач Хачатрян посоветовала добавлять к кашам свежие или замороженные фрукты

Пульмонолог Ольга Хачатрян поделилась советами по приготовлению каши для максимальной пользы. Об этом сообщил сайт sovainfo.ru .

Специалист предложила запаривать блюдо с вечера для сохранения большего количества микроэлементов и витаминов.

«Также для улучшения работы иммунитета я бы советовала добавлять к кашам свежие или замороженные фрукты и ягоды», — отметила эксперт.

Она рекомендовала дополнять продукт орехами, например грецкими или кедровыми, а также семенами чиа, льна или тыквы, добавил RT.