Врач Гузман указала на риск потери зрения из-за домашних консервов

Врач Екатерина Гузман сообщила « Краснодарским известиям » о рисках, связанных с домашним консервированием. Даже небольшие нарушения технологии приготовления способны привести к развитию ботулизма.

Как пояснила медик, заболевание возникает из-за токсина бактерии Clostridium botulinum. Эти микроорганизмы могут находиться в почве и попасть на овощи, фрукты, ягоды и грибы. В герметично закрытых банках, где нет доступа кислорода, бактерии активно размножаются и вырабатывают ботулотоксин — один из сильнейших нейропаралитических ядов.

«Симптомы ботулизма могут появиться через 12–36 часов после употребления зараженных продуктов. Среди первых признаков двоение в глазах, размытость зрения, сухость во рту, затрудненное глотание и речь, слабость в мышцах», — предупредила эксперт.

По ее словам, в некоторых случаях существует риск развития паралича дыхания и слепоты. Врач рекомендовала соблюдать простые правила: тщательно мыть овощи, стерилизовать банки и крышки, следовать рецептуре, добавлять уксус или лимонную кислоту, не использовать подпорченные плоды, не открывать банки с вздутыми крышками.