Врач Гузман предупредила об опасности зеленого горошка при болезнях почек и ЖКТ

Зеленый горошек может представлять опасность при определенных заболеваниях. Об этом предупредила врач-нутрициолог Екатерина Гузман в беседе с « Газетой.ru ».

Продукт, несмотря на множество полезных качеств, имеет и противопоказания. По словам медика, богатый клетчаткой и углеводами овощ может спровоцировать повышенное газообразование и вздутие живота у пациентов с чувствительными желудками.

«Зеленый горошек содержит витамин К, который может повышать свертываемость крови. Поэтому людям, принимающим антикоагулянты, следует употреблять бобовые с осторожностью и контролировать показатели свертываемости крови», — отметила эксперт.

Как пояснила Гузман, овощ богат пуринами, при распаде которых образуется мочевая кислота, что делает его опасным при подагре и заболеваниях почек. Кроме того, он может раздражающе воздействовать на слизистую желудка и кишечника, поэтому его употребление следует ограничить при гастрите, язве и других острых состояниях желудочно-кишечного тракта.