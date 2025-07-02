Врач Гузман посоветовала людям с анемией есть шелковицу

Врач-нутрициолог Екатерина Гузман поделилась информацией о том, как шелковица влияет на здоровье человека. В интервью «Газете.Ru» специалист рассказала о свойствах этой ягоды.

«Шелковица, или тутовник издавна ценится не только за свой сладкий вкус, но и за полезные свойства. Витамин C и антиоксиданты помогают укрепить иммунную систему и защитить организм от инфекций. Калий способствует снижению артериального давления, укрепляет стенки сосудов и предотвращает образование тромбов», — отметила Гузман.

Кроме того, по ее словам, клетчатка в составе шелковицы помогает работе кишечника, а железо необходимо для образования гемоглобина и предотвращения анемии.

Гузман также добавила, что шелковица защищает клетки от повреждений свободными радикалами, тем самым замедляя процессы старения.