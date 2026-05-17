Врач Гузман порекомендовала взрослым употреблять 200–300 граммов клубники в день

Клубника появляется на кубанских прилавках раньше, чем в остальных регионах России. Врач-методист Екатерина Гузман поделилась с «Краснодарскими известиями» информацией о том, какое количество клубники безопасно для здоровья.

По словам специалиста, клубника — низкокалорийный продукт с высокой пищевой ценностью. В 100 граммах ягод содержится примерно 30–35 килокалорий. Гузман подчеркнула, что клубника богата витамином С, фолатами, калием, пищевыми волокнами и антиоксидантами. Эти элементы способствуют снижению воспалений, поддерживают здоровье сосудов и микробиоту кишечника.

Эксперт рекомендует взрослым употреблять 200–300 граммов клубники в день, а детям — 100–150 граммов, начиная с небольших порций, добавил MK.RU.

Гузман предупреждает, что чрезмерное употребление клубники может вызвать покраснение кожи, зуд, высыпания или ощущение жара. Как правило, это связано не с аллергией, а с избытком продукта после длительного перерыва. Также большие порции клубники могут спровоцировать изжогу, вздутие и дискомфорт у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.