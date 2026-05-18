Врач Гузман отметила, что жидкий хлорофилл не очищает организм и не насыщает кровь кислородом

Пользователи социальных сетей утверждают, что употребление пищевого хлорофилла по утрам помогает «очистить организм», улучшить самочувствие и избавиться от воспалений на коже. Однако врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Краснодарского края Екатерина Гузман считает иначе. Об этом написали «Краснодарские известия» .

Она сообщила, что жидкий хлорофилл не очищает организм и не насыщает кровь кислородом, а его популярность в соцсетях больше связана с раздутым трендом.

«Хлорофилл — не лекарство и не „очиститель организма“, а обычное биологически активное вещество растительного происхождения», — подчеркнула медик.

Специалист также подчеркнула, что здоровый человек не нуждается в специальных напитках для «детокса».