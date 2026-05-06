Врач Гузь предупредила, что при укусе змеи нельзя накладывать жгут
Врач скорой помощи Светлана Гузь предостерегла от неверных действий при укусе змеи. Об этом сообщило РИАМО.
По словам медика, неправильно оказанная первая помощь может значительно ухудшить состояние пострадавшего.
«Не высасывайте яд из раны ртом. Рана уже инфицирована слюной змеи, и вы можете усугубить состояние еще большим инфицированием», — отметила эксперт.
Также врач призвала не накладывать жгут. Он блокирует венозный отток крови, но при этом артериальный кровоток сохраняется. В результате яд скапливается в конечности, что усугубляет поражение тканей и ухудшает общий прогноз для пострадавшего, добавила газета «Петербургский дневник».