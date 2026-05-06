Врач Гузь предупредила, что при укусе змеи нельзя накладывать жгут

Врач скорой помощи Светлана Гузь предостерегла от неверных действий при укусе змеи. Об этом сообщило РИАМО .

По словам медика, неправильно оказанная первая помощь может значительно ухудшить состояние пострадавшего.

«Не высасывайте яд из раны ртом. Рана уже инфицирована слюной змеи, и вы можете усугубить состояние еще большим инфицированием», — отметила эксперт.

Также врач призвала не накладывать жгут. Он блокирует венозный отток крови, но при этом артериальный кровоток сохраняется. В результате яд скапливается в конечности, что усугубляет поражение тканей и ухудшает общий прогноз для пострадавшего, добавила газета «Петербургский дневник».