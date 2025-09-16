Врач Гусев отметил, что синдром поликистозных яичников может усиливать акне

Гинеколог-эндокринолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Гусев поделился с «Газетой.Ru» информацией о том, что синдром поликистозных яичников и врожденная гиперплазия коры надпочечников могут усиливать акне.

«При гинекологических заболеваниях, таких как синдром поликистозных яичников (СПКЯ) или врожденная гиперплазия коры надпочечников (ВГКН), повышенные мужские половые гормоны — андрогены — могут провоцировать усиление угревой болезни. В таких ситуациях обычные косметические средства малоэффективны — нужно обследование у гинеколога-эндокринолога», — подчеркнул эксперт.

Также Гусев отметил, что акне может быть самостоятельным заболеванием, не связанным с гормонами. Выпадение волос может быть вызвано дефицитом железа, избытком андрогенов, недостатком гормонов щитовидной железы, депрессией и стрессом.

Каждое из этих состояний требует индивидуального подхода: от коррекции питания до консультации эндокринолога, гинеколога или психиатра.