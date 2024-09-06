Врач Гусейнова: продолжительное использование гаджетов вызывает проблемы со сном у детей

Для детей нужно отводить определенный промежуток времени, проведенного со смартфоном. Если он больше положенного, у ребенка могут появиться проблемы со сном, рассказала врач-терапевт Айгюн Гусейнова в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, при продолжительном использовании гаджетов идет электромагнитная нагрузка на головной мозг. Это увеличивает риски ухудшения состояния иммунной и нервной систем. Также возможны колебания настроения и проблемы с академической успеваемостью.

Ученикам начальной школы не рекомендуется проводить со смартфонами более полутора часов в день. Детям постарше разрешается пользоваться гаджетами до двух часов в день, отметила Гусейнова.