Врач Гусейнова: продолжительное использование гаджетов вызывает проблемы со сном у детей

Для детей нужно отводить определенный промежуток времени, проведенного со смартфоном. Если он больше положенного, у ребенка могут появиться проблемы со сном, рассказала врач-терапевт Айгюн Гусейнова в беседе с «Известиями».
По словам специалиста, при продолжительном использовании гаджетов идет электромагнитная нагрузка на головной мозг. Это увеличивает риски ухудшения состояния иммунной и нервной систем. Также возможны колебания настроения и проблемы с академической успеваемостью.
Ученикам начальной школы не рекомендуется проводить со смартфонами более полутора часов в день. Детям постарше разрешается пользоваться гаджетами до двух часов в день, отметила Гусейнова.
ЦППК начала подготовку станций и остановок к зиме
Подготовка автобусов и электричек к зимнему сезону началась в Подмосковье
Кардашьян заставила сына подписать контракт о неразглашении семейных тайн
В Екатеринбурге нашли пропавшую мать двух девочек
Жительница ХМАО отправила мужу в зону СВО похоронный венок
Стало известно, из какого региона больше всего стремится переехать молодежь
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте