Врач Гусейнов призвал обращаться за помощью, если гематома отдает сильной болью

Появление синяков на теле обусловлено повреждением кровеносных сосудов под кожным покровом. Зачастую такие образования не несут серьезной опасности здоровью и исчезают естественным путем спустя некоторое время. Однако в отдельных ситуациях появление синяка может свидетельствовать о наличии тяжелых повреждений. Хирург клиники «СМ-Клиника» Эльвин Гусейнов в беседе с изданием Здоровье Mail разъяснил случаи, при которых возникновение синяка должно потребовать консультации врача.

Появление синяка без очевидных травм или вследствие легких ушибов, как правило, не представляет риска и проходит самостоятельно. Регулярное образование синяков может наблюдаться у пациентов, принимающих препараты, разжижающие кровь (например, антикоагулянты), либо страдающих заболеваниями, влияющими на свертываемость крови.

Необходимо срочно обратиться к специалисту в следующих ситуациях:

- Синяк образовался вследствие значительной травмы и сопровождается сильной постоянной болью, что может указывать на перелом кости или другое серьезное повреждение тканей.

- Ограниченная подвижность конечности или сустава, сопровождающаяся образованием синяка, может служить сигналом тяжелого поражения костей или суставов, требующего немедленного обращения к ортопеду-травматологу.

- Увеличение площади синяка или его длительное существование (более нескольких недель) способно означать развитие внутреннего кровотечения, что требует срочной госпитализации.

- Покраснение кожи вокруг синяка, повышение температуры тела и отек указывают на возможное инфицирование раны и требуют срочной медицинской помощи у хирурга.

Таким образом, своевременное обращение к врачу позволит своевременно диагностировать осложнения и предпринять необходимые меры лечения.