Врач Гусейнов: холодный душ противопоказан пациентам с болезнями сердца и сосудов

В России растет популярность холодных обливаний среди сторонников здорового образа жизни. Эта процедура считается полезной, но не все могут ее применять без риска для здоровья. Об этом предупредил врач-хирург Эльвин Гусейнов в беседе с «Газетой.Ru» .

Доктор подчеркнул пользу процедуры для спортсменов: холодный душ помогает снять воспаление в мышцах и уменьшить боль после тренировок, способствуя быстрому восстановлению организма.

По словам врача, холодная вода вызывает стресс, который стимулирует выброс адреналина, норадреналина и кортизола, приводя к гипервентиляции легких, сужению сосудов и увеличению частоты сердечных сокращений. После душа происходит расширение сосудов и укрепление иммунной системы. Регулярные обливания снижают риск простудных заболеваний и помогают коже оставаться подтянутой.

Кроме того, процедура действует как антидепрессант, активизируя нервную систему и повышая уровень энергии и настроения за счет выброса «гормонов счастья» — дофамина, серотонина и эндорфинов.

Но у холодного душа есть и риски. Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует подходить к этой процедуре осторожно, так как она может вызвать скачки артериального давления. Люди с низким объемом жировой ткани могут столкнуться с гипотермией.

Также обливания не рекомендованы женщинам в период менструации, беременным и кормящим грудью, передает kp.ru. Людям с низким иммунитетом, злокачественными новообразованиями и заболеваниями вен тоже стоит избегать переохлаждения, отметил Гусейнов.