Врач Гусак отметил, что близким пациента после инсульта важно не делать все за него, а помогать восстанавливаться

Реабилитация после инсульта или тяжелой травмы — серьезное испытание для пациента и его семьи. Врач-психиатр Павел Гусак из клиники ранней реабилитации «Три сестры» рассказал, как правильно поддерживать человека в этот период. Об этом написало Здоровье Mail .

По словам специалиста, главная ошибка близких — стремление сделать за больного все, даже если он способен справиться сам. Хотя желание помочь естественно, такая опека мешает реабилитации. Ее цель — помочь человеку вновь научиться обходиться без посторонней помощи.

Важно поддерживать пациента эмоционально. Многие родственники живут в режиме постоянного контроля, ежедневно напоминая о занятиях и прогрессе. Это может восприниматься как давление. Вместо этого нужно фокусироваться на маленьких достижениях: сегодня человек смог самостоятельно удержать кружку, завтра — пройти несколько дополнительных метров.

Реабилитация редко развивается по предсказуемому сценарию. Поэтому специалисты используют систему небольших, конкретных целей (SMART). Например, вместо абстрактного желания «восстановить руку» ставится задача самостоятельно удерживать чашку или застегнуть молнию на куртке.

Помощь требуется не только пациенту, но и его семье. Родственники часто забывают о собственных потребностях, что может привести к эмоциональному выгоранию. Работа психолога помогает семье заново выстроить отношения, в которых остается место не только болезни, но и обычной жизни.

Успешное восстановление — результат работы целой команды, в которую входят врачи, физические и эрготерапевты, логопеды, психологи, медицинские сестры и, конечно, семья.