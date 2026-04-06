Врач Гурьянов указал на связь проблем с памятью и дефицита железа

Проблемы с памятью не всегда связаны с возрастом и могут быть обратимыми. Об этом рассказал врач Никита Гурьянов в беседе с «Известиями» .

По его словам, забывчивость может развиваться постепенно под воздействием различных факторов. Ключевую роль играют нарушения энергоснабжения мозга, дефицит кислорода, витаминов и микроэлементов, а также ухудшение кровотока. Эти условия приводят к снижению скорости обработки информации и ухудшению формирования новых воспоминаний.

Гурьянов отметил, что на когнитивные функции серьезно влияет хронический недосып, в частности синдром обструктивного апноэ. Кроме того, распространенной причиной проблем с памятью является дефицит витамина B12 и железа, который замедляет работу нервной системы и ухудшает концентрацию.