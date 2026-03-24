Врач Гурин предупредил, что привычка закидывать ногу на ногу может навредить здоровью

Кандидат медицинских наук, доцент Пироговского университета Ярослав Гурин в беседе с «Абзацем» предупредил о возможных последствиях привычки закидывать ногу на ногу. Хотя кратковременное онемение конечности не представляет прямой угрозы, хроническое пребывание в такой позе может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Специалист объяснил, что малоберцовый нерв в области подколенной ямки не защищен мышцами или жировой прослойкой и находится прямо под кожей. Когда человек закидывает ногу на ногу, верхняя нога давит на эту уязвимую точку, из-за чего нерв оказывается зажатым между костью и твердой поверхностью. Это приводит к временной блокировке передачи импульсов, и мозг перестает получать сигналы от этого участка.

Еще одним важным фактором является нарушение кровоснабжения. Длительное давление на подколенную вену и артерию затрудняет отток венозной крови и замедляет артериальный приток. Когда человек решает сменить позу, кровь с силой устремляется в сосуды, а нерв начинает восстанавливать проводимость. Этот момент сопровождается знакомым всем покалыванием — мурашками.

Чтобы минимизировать вред, медики рекомендуют менять позу каждые 10–15 минут и стараться держать обе стопы на полу, особенно во время долгой офисной работы. Укрепление мышечного корсета и регулярная разминка помогут позвоночнику лучше справляться с нагрузками, заключил Гурин.