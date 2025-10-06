Врач Гурин подчеркнул, что по изменениям в манере ходьбы можно выявить различные заболевания

По изменениям в манере ходьбы можно выявить различные заболевания. Об этом «Газете.Ru» сообщил врач, доцент Пироговского Университета Ярослав Гурин.

Специалист отметил: «Замедление темпа ходьбы у пожилых людей (так называемая сенильная астения) говорит об общем истощении ресурсов организма, слабости скелетных мышц (саркопении), возможных невыявленных проблемах с сердцем или начале нейродегенеративных заболеваний».

Врач добавил, что по походке можно многое узнать о здоровье человека: «Например, «утиная» походка (переваливание с ноги на ногу) может говорить о проблемах с тазобедренными суставами. «Петушиная» походка (высоко поднимая ногу) — частый признак повреждения малоберцового нерва или поражения спинного мозга. Шаркающая походка мелкими шажками — классический симптом болезни Паркинсона. Неустойчивость, пошатывание могут указывать на проблемы с мозжечком или нарушение кровоснабжения мозга. Для врача походка пациента — это ценнейшая невербальная информация, «диагноз на расстоянии»».