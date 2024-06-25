Врач Гуреева: в песочнице ребенок может заразиться столбняком

Песочницы нередко становятся источником различных инфекционных и паразитарных заболеваний. Во время игры дети могут заразиться столбняком, рассказала врач-педиатр Ульяна Гуреева в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, риски повышаются при ранениях кожных покровов мусором, который может находиться в песочнице. На начальных этапах болезнь сопровождается спазмами, скованностью мышц, болезненными судорогами, повышением температуры.

Кроме того, в песочнице дети могут заразиться грибковыми, кишечными и протозойными инфекциями, такими, как токсоплазмы и лямблии, отметила врач.