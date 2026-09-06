Врач Гурчиани заверил, что МРТ можно проходить многократно
Магнитно-резонансная томография не создает лучевой нагрузки, поэтому число исследований не ограничено, однако МРТ всего тела без показаний может принести больше вреда, чем пользы, сообщает Газета.ru.
Главный специалист по лучевой диагностике сети клиник «Будь Здоров» Александр Гурчиани пояснил, что МРТ не использует ионизирующее излучение. В отличие от компьютерной томографии и рентгена, метод не повреждает ДНК из-за лучевой нагрузки.
Главный врач клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Виктор Гончаров подтвердил, что лимита на количество МРТ нет. Ограничениями могут стать металлические предметы или конструкции в теле, а также тяжелые заболевания почек при исследовании с контрастом.
Контрастное вещество вводят внутривенно, чтобы сделать ткани и патологические очаги заметнее на снимках. Гончаров предупредил, что привычка проходить МРТ всего тела раз в пять лет без жалоб — маркетинг, а не медицинская необходимость. Ложноположительные результаты могут привести к дополнительным обследованиям и ненужной тревоге, передает «Ридус».