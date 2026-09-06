Врач Гурчиани заверил, что МРТ можно проходить многократно

Магнитно-резонансная томография не создает лучевой нагрузки, поэтому число исследований не ограничено, однако МРТ всего тела без показаний может принести больше вреда, чем пользы, сообщает Газета.ru .

Главный специалист по лучевой диагностике сети клиник «Будь Здоров» Александр Гурчиани пояснил, что МРТ не использует ионизирующее излучение. В отличие от компьютерной томографии и рентгена, метод не повреждает ДНК из-за лучевой нагрузки.

Главный врач клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Виктор Гончаров подтвердил, что лимита на количество МРТ нет. Ограничениями могут стать металлические предметы или конструкции в теле, а также тяжелые заболевания почек при исследовании с контрастом.

Контрастное вещество вводят внутривенно, чтобы сделать ткани и патологические очаги заметнее на снимках. Гончаров предупредил, что привычка проходить МРТ всего тела раз в пять лет без жалоб — маркетинг, а не медицинская необходимость. Ложноположительные результаты могут привести к дополнительным обследованиям и ненужной тревоге, передает «Ридус».