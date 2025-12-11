Врач Гундаров указал на отсутствие необходимости удаленной работы из-за гонконгского гриппа

Обсуждение необходимости перехода на удаленную работу из-за увеличения случаев гонконгского гриппа в России активизировалось в Госдуме. Доктор медицинских наук, эпидемиолог Игорь Гундаров высказал свое мнение в беседе с « Ридусом ».

По словам врача, ситуация с гонконгским гриппом находится в пределах нормы и не требует массового перехода на удаленную работу. Он отметил, что наблюдения за эпидемическими респираторными заболеваниями, сделанные во время пандемии COVID-19, показывают три-четыре «волны» заболеваний в год с интервалом в три месяца.

Специалист полагает, что массового перехода на дистанционный режим работы пока не требуется, однако допускает вероятность введения такого решения, поскольку оно, возможно, будет принято людьми, не имеющими достаточных познаний в области эпидемиологии.