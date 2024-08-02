Врач Гулакова: антиоксиданты помогут защитить кожу от загрязненного воздуха

Дерматолог-косметолог Наталия Гулакова рассказала жителям мегаполисов, как сохранить здоровье кожи. Стоит обратить внимание на антиоксиданты, отметила эксперт в беседе с Lenta.ru.

Врач пояснила, свободные радикалы, содержащиеся в загрязненном воздухе, способны повредить клеточные структуры, а также вызвать дегенерацию белков и ДНК. Результатом может стать преждевременное старение кожи.

В связи с этим специалист посоветовала использовать косметические средства с антиоксидантами, которые предотвращают негативное воздействие. Кроме того, важно включать в рацион продукты с этими веществами. Отлично подойдут цитрусовые, добавил Infox.ru.

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