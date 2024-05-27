Врач Губарева призвала не затягивать с лечением ожирения у детей

Ожирение у детей — это очень опасное состояние, которое приводит к целому ряду негативных последствий для всего организма. Об этом «Газете.ru» рассказала детский врач-эндокринолог Дарья Губарева.

Она назвала ожирение многофакторным заболеванием. Но чаще всего оно развивается из-за переедания и недостаточной физической активности.

«Ожирение может быть диагностировано в любом возрасте. Если говорить о наиболее распространенной форме ожирения, конституционально-экзогенной, то чаще всего это ранний школьный и подростковый возраст», — отметила врач.

Она назвала главными признаками растущий вес и появление растяжек на коже. Если родители заметили подобные симптомы, нужно сразу обращаться к врачу. В противном случае может пострадать сердечно-сосудистая система ребенка, его опорно-двигательный аппарат, а также сократиться продолжительность его жизни.