Врач Громадина: полынь и лебеда могут провоцировать аллергию вплоть до заморозков

Аллергикам не стоит расслабляться даже в конце лета. Реакция на пыльцу может возникать вплоть до заморозков. Об этом рассказала аллерголог-иммунолог Ольга Громадина в беседе с Life .

По ее словам, в августе серьезную опасность представляют лебеда, полынь и амброзия. Данные растения вызывают третью волну поллиноза, которая продолжается до наступления холодов.

Врач также напомнила, что повышенная влажность, характерная для начала осени, создает благоприятные условия для развития плесени. Грибок тоже относится к числу аллергенов, добавил «ФедералПресс».