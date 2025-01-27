Врач Грицанчук: диспансеризация позволяет выявить патологии на ранних стадиях

Патологии важно выявлять на ранних стадиях, особенно в молодом возрасте. На это обратил внимание руководитель Регионального сосудистого центра ГКБ № 67 им. Ворохобова Александр Грицанчук в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

«Есть такое понятие, как возрастной период, который обычно начинается с 40 лет. Именно с этого возраста многие шкалы и рекомендации врачей по диспансеризации становятся актуальными», — сказал медик.

Проблема прохождения медицинских осмотров остается актуальной. В Москве уже не первый год звучат призывы к тотальной и всеобщей диспансеризации, и это абсолютно оправдано. Человек может не знать о наличии атеросклеротической бляшки, которая растет незаметно и не проявляет себя до возникновения острого состояния.

Инфаркты и инсульты у молодых людей протекают намного сложнее, поскольку компенсаторные возможности организма ограничены и усугубляют ситуацию. У пожилых пациентов реакция организма на подобные состояния обычно более сдержанная, уточнил врач.