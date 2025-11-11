Врач Гришина сообщила, что стресс и неправильный прикус могут привести к сколам на зубах

Врач-гигиенист Инна Гришина сообщила NEWS.ru , что стресс, механические повреждения и неправильный прикус могут привести к сколам и трещинам на зубах.

По словам специалиста, такие проблемы часто возникают у людей, которые испытывают постоянное нервное напряжение, а также у спортсменов. Небольшие трещины могут не доставлять дискомфорта сразу, но со временем они способны углубиться, вызывая боль и неприятные ощущения.

Гришина подчеркнула, что важно обращать внимание на функциональные изменения, например, на затрудненное пережевывание пищи или болезненные ощущения при попытке укусить что-то твердое. Эти симптомы могут свидетельствовать о наличии дополнительных проблем, поэтому следует вовремя обращаться к стоматологу.