Врач Гришанова призвала отказаться от купания в проруби при беременности и хронических болезнях

Заведующая отделением общей терапии Кемеровской городской клинической больницы № 11 Мария Гришанова рассказала « Сiбдепо », что купание в ледяной воде в Крещение может быть опасно для некоторых групп людей.

Врач подчеркнула, что такие забавы — серьезный стресс для неподготовленного организма. От них следует отказаться людям с хроническими заболеваниями, беременным женщинам, детям до семи лет, пожилым, а также тем, кто недавно перенес ОРВИ или другие острые заболевания.

Как пояснила специалист, риски этой традиции превышают пользу, которая возможна только при систематическом закаливании, добавил NEWS.ru.