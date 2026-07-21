Врач Гринйер рассказал, что правильный распорядок дня может быть ключом к долголетию

В интервью он подчеркнул, что ежедневный подъем в одно и то же время важен для поддержания уровня энергии, гормонального баланса и качества сна. При этом график сна важнее его продолжительности, написало Ura.ru.

Терапевт порекомендовал выходить на улицу на 30 минут после пробуждения, чтобы утренний свет регулировал циркадные ритмы и улучшал концентрацию. Кроме того, завтрак с высоким содержанием белка продлевает чувство сытости и поддерживает мышцы. Доктор также посоветовал выпивать стакан воды до кофе и делать утреннюю зарядку. А вот проверять почту и социальные сети сразу после пробуждения не стоит — это вредная привычка, заключил врач.