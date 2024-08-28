Врач Григорьян: курение табака негативно влияет на состояние сосудов

Врач-хирург Ашот Григорьян в беседе с Пятым каналом рассказал, какие органы человека больше всего страдают из-за курения. Так, по словам медика, пагубная привычка оказывает негативный эффект не только на легкие, но и на сердце и сосуды.

Как написал сайт «Аргументы и факты», под действием табака стенки сосудов расслабляются, из-за чего снижается артериальное давление. В момент курения в организме происходит выброс медиаторов, которые вызывают спазм сосудов.

Кроме того, во время курения в бронхах скапливается слизь, которая постепенно начинает забивать все ветви легочного дерева и усиливать нагрузку на сердце. Органу требуется качать больше крови, чтобы в легких она насытилась кислородом, пояснил медик.