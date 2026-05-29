Врач Григорьева предупредила, что заноза от доски может привести к летальному исходу

Директор филиалов сети лабораторий KDL | Медскан в Красноярске Анастасия Григорьева сообщила NEWS.ru , что заноза от доски или царапина от гвоздя могут стать причиной заражения столбняком. Это заболевание имеет высокий риск летального исхода.

Григорьева подчеркнула, что столбнячная палочка, вызывающая болезнь, может попасть в организм через различные повреждения кожи, такие как царапины, ожоги или укусы животных. Пик заболеваемости приходится на летний период, связанный с активным отдыхом на даче и в огороде, написал MIR24.TV.

Ежегодно в России около 30–40 человек заражаются столбняком. Лекарства от этой болезни не существует, а летальность достигает 50%. От заражения до появления первых симптомов проходит от 3 до 21 дня. В этот период важно принять меры, которые позволят спасти жизнь и минимизировать последствия инфекции.