Врач Григорьева предупредила, что заноза от доски может привести к летальному исходу
Директор филиалов сети лабораторий KDL | Медскан в Красноярске Анастасия Григорьева сообщила NEWS.ru, что заноза от доски или царапина от гвоздя могут стать причиной заражения столбняком. Это заболевание имеет высокий риск летального исхода.
Григорьева подчеркнула, что столбнячная палочка, вызывающая болезнь, может попасть в организм через различные повреждения кожи, такие как царапины, ожоги или укусы животных. Пик заболеваемости приходится на летний период, связанный с активным отдыхом на даче и в огороде, написал MIR24.TV.
Ежегодно в России около 30–40 человек заражаются столбняком. Лекарства от этой болезни не существует, а летальность достигает 50%. От заражения до появления первых симптомов проходит от 3 до 21 дня. В этот период важно принять меры, которые позволят спасти жизнь и минимизировать последствия инфекции.