Врач Григорьев: катание детей на склонах с деревьями зачастую приводит к травмам

Травматолог и ортопед министерства здравоохранения Подмосковья Александр Григорьев рассказал о правилах безопасности во время зимних развлечений. Об этом сообщило « Радио 1 ».

По словам врача, для обеспечения безопасности детей необходимо покупать удобную нескользящую обувь. При выборе горок для катания стоит отдавать предпочтение оборудованным слонам.

«Часто зимние развлечения заканчиваются детскими травмами при катаниях там, где растут деревья, стоят фонарные столбы или что-то еще. Особенно это касается таких неуправляемых средств передвижения, как ватрушки», — предостерег эксперт.

В случае, если ребенок получил ушиб, следует обратиться за медицинской помощью. Как пояснил Григорьев, только доктор способен оценить степень повреждения, добавили «Известия».