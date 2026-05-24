Врач Гребенюков рассказал, что депрессия отличается от выгорания потерей интереса к приятным вещам

Врач-психотерапевт Антон Гребенюков в разговоре с РИА «Новости» объяснил, как отличить эмоциональное выгорание от депрессии. Он сообщил, что при выгорании человек чаще испытывает усталость и раздражительность, в то время как депрессия характеризуется потерей интереса к тем вещам, которые раньше приносили удовольствие.

Гребенюков подчеркнул, что эмоциональное выгорание тесно связано с профессиональной средой, тогда как депрессия реже связана с работой или учебой.

«Выгорание: "работу видал в гробу, а вот на рыбалочку с кайфом"; депрессия: "не вижу смысла ни в работе, ни в рыбалке, ни мыть голову с утра и чистить зубы, плохо ем, плохо сплю"», — привел слова доктора сайт «Свободная Пресса».

Он добавил, что депрессия — это серьезный повод обратиться за помощью к специалисту.