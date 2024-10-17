Врач Грант посоветовал осенью есть больше цитрусовых и корнеплодов

Некоторые осенние продукты считаются суперпродуктами, полезными для здоровья. Доктор Дональд Грант, врач общей практики, посоветовал есть корнеплоды, которые являются отличным источником клетчатки, витаминов А и С, сообщила Мойка78 .

По его словам, употребление моркови, картофеля, свеклы, репы и сельдерея способствует улучшению пищеварения и поддерживает иммунную систему в холодное время года.

На втором месте среди осенних суперпродуктов находятся цитрусовые. Хотя их можно есть круглый год, сейчас они особенно полезны благодаря высокому содержанию витамина С, который поддерживает иммунитет, помогает выработке коллагена и снижает риск сердечных заболеваний.

На третье место врач выделяет цельнозерновые продукты.