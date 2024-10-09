Врач Гозиев: сужение поля зрения и боль в глазах — признаки глаукомы
Офтальмолог и хирург Сино Гозиев перечислил симптомы глаукомы. На развитие опасного заболевания указывает, например, головная боль, отметил эксперт в беседе с «Газетой.ru».
По его словам, к признакам также относится сужение поля зрения. Еще один тревожный сигнал — неприятные ощущения в области глаз.
Игнорирование данного состояния, сообщил врач, может обернуться слепотой. Именно поэтому важно регулярно проходить медицинские осмотры и измерять внутриглазное давление, добавил сайт KP.RU.
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