Офтальмолог и хирург Сино Гозиев перечислил симптомы глаукомы. На развитие опасного заболевания указывает, например, головная боль, отметил эксперт в беседе с « Газетой.ru ».

По его словам, к признакам также относится сужение поля зрения. Еще один тревожный сигнал — неприятные ощущения в области глаз.

Игнорирование данного состояния, сообщил врач, может обернуться слепотой. Именно поэтому важно регулярно проходить медицинские осмотры и измерять внутриглазное давление, добавил сайт KP.RU.